Cioffi: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi. La lotta salvezza sarà una gara di nervi o di poker”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato prima della sfida contro la Lazio: “Non è mai mancata la consapevolezza di poter fare risultato contro tutti. A volte riesce, a volte no. Speriamo possa essere la serata giusta. Quanto alla formazione, ci sono calciatori che scendono in campo per la prima volta ma che mi danno affidabilità. Ci sono alcuni ragazzi che ho penalizzato e che certo meritavano più spazio. Al di là dei singoli, ho chiesto ai miei giocatori di godersi l’ambiente, di scendere in campo con la serenità giusta e con la voglia di esprimerci come sappiamo. La classifica la conosciamo, è una lotta di nervi, o di poker, che si trascinerà fino all’ultima giornata e farà la differenza la voglia di non mollare e di restare sempre sul pezzo”.

Foto: Twitter Udinese