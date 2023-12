Cioffi: “Con l’Inter servirà correre tanto. Mi aspetto tanto sacrificio dai ragazzi”

Masina potrebbe essere utile con l’assenza di Bijol? Passaggio alla difesa a 4? “Andrei contro 30 anni di storia, non mi prendo una responsabilità del genere. Masina arriva da un infortunio lungo, non l’ho visto bene non per atteggiamento, perché è un elemento importante in spogliatoio e ci mette sempre il piglio giusto, ma l’ho visto indietro. Nelle ultime due settimane sta andando molto forte, non lo vedo più come quinto ma come braccetto, l’atteggiamento c’è, il lavoro anche, ora spetta al destino decidere quando potrebbe essere il suo momento”.