Cioffi: “Con l’Inter mi aspetto il 200%. Possiamo giocare anche senza punte”

L’Udinese ospiterà lunedì sera l’Inter al Bluenergy Stadium, in occasione del match valevole per la 31esima giornata di campionato. L’allenatore della formazione friulana Gabriele Cioffi ha presentato così, nella consueta conferenza stampa di viglia, la gara che la squadra giocherà contro i nerazzurri:

“Mi aspetto il 200%, è l’unico modo per uscire dal campo con punti staccando le zone basse della classifica”.

Senza Lucca, come sta l’attacco? “Success ha fatto una settimana discreta, Brenner ha avuto un problema familiare, aspettiamo il suo ritorno domani. Lucca corre tanto e ci sta che un giallo di troppo può capitare. E’ anche possibile un attacco senza punte domani. Davis si è allenicchiato ma non è pronto”.

Servirà un’Udinese corta per ripartire e sfruttare gli spazi concessi dall’Inter. “Sì sarà un’Udinese corta, cortissima”.

Ci spiega l’impiego di Joao Ferreira e non di Giannetti con il Sassuolo? “Lì è stata una scelta dell’ultimo minuto, ho la fortuna di avere giocatori che si sposano bene con più soluzioni e quindi ho possibilità di scelta”.



Cosa pensa delle prestazioni di Samardzic? “Bisogna vedere il suo percorso di crescita, quando è arrivato a Udine si puntava il dito perché non lavorava in fase difensiva, nella prima avventura mia giocava poco per quello. Ora vedo un giocatore molto attento in fase difensiva, che vuole stupire ma stando attento, sono convinto che si ritaglierà presto lo spazio che merita”.

Si aspettava di essere ancora così basso in classifica ai primi di aprile? “Sì me lo aspettavo, sono sfide belle, sfide che vanno vinte da parte mia, dei ragazzi, dell’ambiente”.

L’Inter come la vede? Ha rallentato un po’ ultimamente? “Alla luce del distacco con la seconda penso che la coppa fosse un po’ il sogno della squadra, quindi ci sta un contraccolpo, però già con l’Empoli ho visto una squadra con l’atteggiamento giusto e che vuole vincere lo Scudetto nella partita con il Milan”.

L’anno scorso a Udine è arrivato un successo per 3-1 con l’Inter. “Le prestazioni le costruisci e poi nascono da sole, non si può chiedere di ripetere qualcosa fatto in passato è tutto diverso, noi, gli interpreti e anche l’Inter”.

Foto: Twitter Udinese