Cioffi: “Che le nostre ultime gare siano un punto di partenza. Dopo le feste si torna in trincea”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida non disputata contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni:



Le prospettive dopo queste prime gare da tecnico dell’Udinese?

“L’approccio mio generale di vita è di non pensare troppo lontano, l’obiettivo uno era la Salernitana l’obiettivo due è abbracciare la mia famiglia domani, per esperienze sono abituato a guardare poco lontano e onestamente guardare troppo lontano sarebbe ridicolo da parte mia”.



Bilancio di questi 15 giorni?

“Potrei rispondere che è tutto bellissimo, per come sono io invece rispondo che ho fame, sono stati giorni di trincea e quando ripartiremo dopo le feste saranno altri mesi di trincea”.

Oggi avreste voluto giocare:

“Il calcio va nel futuro, proprio per questo motivo quello che è e quello che sarebbe potuto essere, i se, non contano nulla, noi avremmo voluto giocare, ma per tantissimi motivi questo non dev’essere un momento, l’atteggiamento nostro dovrà essere questo sempre”.

Vincere così contro il Crotone può sembrare facile ma rappresenta anche un punto di partenza:

“Questo può essere un punto di partenza per noi, la risposta avuta a Crotone, che è stato facile dopo, così come sono state facili dopo Milan e Cagliari, ma si rischiava di fare figuracce, tutto questo deve portarci a non adagiarci sugli allori e continuare così”.

Indipendentemente da come andrà con l’Udinese ora sarà sempre allenatore o potrà tornare in uno staff?

“La scelta di fare l’allenatore è una strada a senso unico, non si torna indietro”. Foto: Twitter Udinese