Cioffi: “Avevo chiesto un Verona a colori, mi hanno regalato l’arcobaleno. Ottima vittoria”

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la vittoria, la prima in campionato, dei suoi, contro la Sampdoria, rimontando lo svantaggio iniziale in pochi minuti.

Queste le sue parole: “Ho chiesto un Verona a colori e oggi ho visto l’arcobaleno. Ci sono mancate alcune sfumature per fare il terzo ma sono contento per prestazione e atteggiamento. Ho visto quello su cui lavoriamo, siamo andati sotto quando nessuno se lo aspettava, nemmeno io. Dedico questa vittoria a tutto lo staff, nessuno escluso, perché hanno dato ai ragazzi la serenità di lavorare bene e gestire un momento difficile, ci hanno permesso di mettere concentrazione e dedizione per lavorare al meglio. Quando si crede in ciò che si fa con i ragazzi che ho, la vittoria è stata una soddisfazione ed una liberazione. Squadra più giovane? Se non ci danno un bonus in merito, non mi interessa. Mi piace lavorare con i giocatori che hanno fame, indipendentemente dall’età. Anche chi è entrato ha fatto bene: Tameze, Hongla, Depaoli, tutti hanno risposto presente. Con questo atteggiamento si raggiunge l’obiettivo. Rito scaramantico? Era solo amuchina, niente acqua santa”.

Foto: twitter Verona