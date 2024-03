Cioffi: “Abbiamo avuto una settimana positiva, con il Torino cerchiamo di dare continuità”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino.

Queste le sue parole: “La vittoria con la Lazio ha dato energia, positività, abbiamo affrontato una settimana corta perché da Roma siamo rientrati tardi, ma ho visto i ragazzi subito impegnati al massimo er preparare la gara con il Torino. Bijol è stato fuori quasi quattro mesi, questa è stata la terza settimana piena, con la Lazio ho dato minutaggio e quindi contiamo su di lui, con Giannetti vedo punti di somiglianza e di diversità, potrebbe convivere come no”.

In casa ultimamente poche gioie per portare amore dei tifosi: “Da lì nasce la mia pressione, il concetto è che mi aspetto amore dai tifosi, questo porta ai fischi e all’allontanamento dalla curva se le cose vanno male, sono convinto che domani li faremo gioire”.

Diversi cartellini rossi nelle ultime gare: “Ci sono cartellini e cartellini, quello di Nehuen è stato speso con logica, ci sono falli ingenui di Kristensen ed Ebosele, poi c’è un rosso diretto che è una decisione del VAR. Penso che ultimamente siano più che altro una coincidenza”.

Pereyra e Samardzic possono convivere? “Contro la Lazio ho avuto il dubbio tra Payero e Samardzic, ho scelto in maniera un po’ diversa. Non escludo che presto potremo vedere la convivenza”.

Che Torino si aspetta? Ritrovate Masina: “Spero domani non giochi. Masina è ragazzo estremamente intelligente e professionista, sono contento stia raccogliendo quanto ha seminato. Cercheremo di essere più aggressivi e sfrontati aggiungendo un pizzico di gioco in più rispetto a quanto stiamo portando ultimamente. Le partite del Torino le guardo tutte, ho visto prestazioni ottime, mi aspetto una squadra che verrà qui per cercare bottino pieno e troverà in noi una squadra determinata a prendere il bottino pieno”.

Zarraga? Nasce un ballottaggio nuovo a centrocampo? “Walace per me è il titolare, Oier ha dimostrato di essere un grande professionista e lavoratore, ha raccolto i frutti di circa sei mesi di lavoro dopo l’errore fatto con la Juventus. Mai avuto dubbi su di lui, ha il massimo rispetto dei compagni”.

