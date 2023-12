Cioffi: “A Udine mi sento a casa. Posso fare uno step importante qui, sono ambizioso”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato in occasione del consueto brindisi natalizio. L’Udinese è reduce dal pareggio interno contro il Sassuolo, arrivato dopo un iniziale doppio vantaggio. “Quando dico che qui mi sento a casa non è piaggeria, sento di poter fare uno step importante qui, sono ambizioso come tutti. Voi purtroppo vedete solo quello che c’è la domenica ma in settimana la squadra lavora tanto e dimostra di esserci, questo penso sia il regalo più grande”.

Foto: twitter Udinese