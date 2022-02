Cioffi: “A Milano per giocare a testa alta. Pereyra sta bene”

Alla vigilia della partita contro il Milan, il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato tramite i canali ufficiali del club: “Il Milan è la capolista, la squadra più forte del campionato con Napoli e Inter. Dovremo essere perfetti e approfittare delle loro sbavature. L’aggressività non è mai mancata nelle prestazioni. Vogliamo una prestazione ancor più solida e coraggiosa. Abbiamo la volontà di andare a stuzzicare le loro pressioni. Vogliamo fare punti, per noi sono importantissimi. Quindi solidità e coraggio devono essere il nostro biglietto da visita. Il Milan non credo sia arrabbiato, ma motivato. Loro sono abituati a vincere e stare in cima alle classifiche. Pioli e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile, hanno una identità molto forte, ma noi non andiamo a San Siro a testa bassa. Pereyra e Udogie stanno entrambi bene e sono pronti a fare bene. Il percorso è partito molto bene, poi ci sono stati eventi incontrollabili che ci hanno permesso di capire la nostra vera identità. Siamo stati bravi a rientrare in carreggiata e ora vogliamo raggiungere una classifica serena“.

Foto: Twitter Udinese