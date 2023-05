Ciofani: “Crediamo alla salvezza. Calendario non semplice ma dobbiamo provarci. La Juve si ferma con umiltà”

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, sulla stagione e sul rush finale salvezza dei lombardi.

Queste le sue parole: “In estate non partivo in alto nelle gerarchie, sicuramente non tra i titolari. Ma io ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, sapevo che con la mia esperienza sarei stato utile. Ho fatto 7 gol con un minutaggio abbastanza ridotto. Per ora va bene, ma non è finita qui. La lotta salvezza? Si, i tre punti contro lo Spezia ci hanno dato una grande gioia e la consapevolezza di potercela giocare fino alla fine. E non è poco visto dove ci trovavamo in classifica non molto tempo fa. Come si ferma la Juve? Con umiltà. I bianconeri sono una squadra piena zeppa di campioni, ma che sanno anche sacrificarsi. Abbiamo un calendario non semplice, ma dobbiamo provarci, a fine campioanto possono succedere tante cose”.

Foto: Instagram personale