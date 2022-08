Ciofani non si accontenta: “La salvezza della Cremonese e un gol a San Siro”

Daniel Ciofani ha parlato della sua Cremonese e della stagione da vivere da neo-promossa in Serie A nel corso dello speciale di DAZN. L’attaccante ha parlato, prima di tutto, dei suoi compagni e di mister Massimiliano Alvini: “Siamo un gruppo di soldati”. Poi si è espresso sugli obiettivi stagionali, dimostrando di avere le idee ben chiare per l’annata sportiva che sta per iniziare: “A fine campionato vorrei conquistare la salvezza in Serie A e magari festeggiare anche un gol a San Siro. Poi se di reti ne facessi più di 10, allora sarei ancora più contento”.

Foto: Instagram Ciofani