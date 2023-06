Ciofani: “La mia priorità è la Cremonese. Non mi sono ancora visto con la società”

Daniel Ciofani ai microfoni di DAZN ha parlato del suo futuro: “Non c’è stata ancora la possibilità di vederci con la società ma sicuramente ci siederemo a un tavolo per discutere. Io do la priorità alla Cremonese per quello che ha rappresentato per me, poi vediamo. Sicuramente continuerò a giocare. Lo scorso anno fino al 31 di agosto non ero sicuro di rimanere alla Cremonese e sapevo che avrei giocato pochi minuti, ma ero tranquillo perché ero consapevole delle mie qualità e alla fine sono stato capocannoniere di questa squadra”.

Foto: Ciofani sito uff Cremonese