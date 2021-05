Cina, miliardario acquista un club e costringe l’allenatore a far giocare il figlio obeso

Notizia davvero curiosa quella che arriva dalla Cina, dove il miliardario HeShihua ha acquistato lo Zibo Cuju, club che milita nella China League One (seconda divisione cinese), ponendo una condizione all’allenatore: far giocare sempre titolare il figlio. Fin qui nulla di particolare, se non fosse per le condizioni atletiche del figlio del presidente in questione.

Maglia numero 10 e un fisico decisamente non da calciatore, visto che il ragazzo pesa 126 kg. La squadra è attualmente ultima con un punto dopo 5 partite.

La foto in questione ritrae proprio il ragazzo citato e sta facendo il giro del web.

Foto: Twitter Tudn USA