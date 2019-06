Cillessen sul proprio futuro: “Il Valencia? Una grande squadra ma…”

Il portiere del Barcellona e della Nazionale olandese, Jasper Cillessen, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. Tanti i temi affrontati dall’estremo difensore, che ha parlato anche a proposito del proprio futuro: “Non so cosa succederà, dopo la Nations League andrò in vacanza con i miei amici e vedremo. Il Valencia? E’ una grande squadra, ma non so cosa accadrà. Non ho ancora parlato con il mio agente, so solo quello che ho letto sul web e sui giornali”.

Foto: Marca