Jasper Cillessen, nuovo portiere del Valencia, esterna i problemi vissuti a Barcellona negli ultimi tempi ai microfoni di AS: “Non mi manca nulla di Barcellona. Non stavo giocando lì, e non avevo altra scelta che andarmene, ora voglio giocare. Devo giocare partite e non solo allenarmi. Ter Stegen è un ottimo portiere e continua a migliorare”.

Foto: Valencia Twitter