Cillessen al Valencia, le cifre ufficiali: al Barcellona 35 milioni, clausola da 80

Jasper Cillessen è il nuovo portiere del Valencia. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, ma ora il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, svela anche le cifre dell’affare: nelle casse dei catalani entreranno 35 milioni di euro. Lo specialista olandese ha firmato un contratto fino al 2023 con il Valencia, clausola da 80 milioni.

Agreement with @valenciacf for transfer of @JasperCillessen

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2019