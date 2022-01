Cile, Vidal scrive una lettera alla FIFA per chiedere la riduzione dei tre turni di squalifica

Lo scorso 8 gennaio, la Fifa ha comminato ad Arturo Vidal, centrocampista del Cile, una squalifica per tre turni a causa del brutto fallo su Felix Torres nell’ultimo match. Il calciatore dell’Inter salterà cosi i prossimi impegni della sua nazionale contro Argentina, Bolivia e Brasile.

Arturo Vidal ha inviato una lettera scritta di suo pugno alla FIFA per provare a convincerla che la squalifica di tre turni comminatagli dopo Cile-Ecuador dello scorso 17 novembre è sproporzionata. L’argomento cardine portato a sua difesa dal centrocampista interista, secondo La Tercera, è che il suo intervento è catalogabile come fallo di gioco non intenzionale, per il quale si è prontamente scusato con l’avversario e il direttore di gara Fernando Rapallini.