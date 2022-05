Cile, denunciato l’Ecuador per aver falsificato i documenti di Byron Castillo

A pochi mesi dai Mondiali in Qatar, il Cile nutre ancora una piccola speranza di poter partecipare alla competizione. La nazionale ha reso noto un reclamo ufficiale alla Fifa, nel quale denuncia l’Ecuador per aver falsificato i documenti di riconoscimento di ovvero Bryan Castillo e recita queste parole: “Abbiamo presentato una denuncia ufficiale contro la federazione ecuadoriana e contro il giocatore Byron Castillo dopo aver scoperto l’esistenza di un falso certificato di nascita utilizzato per consentire a quest’ultimo di giocare per un’altra nazionale. A sostegno della nostra accusa abbiamo raccolto numerose prove che indicano come Castillo sia nato a Tumaco il 25 giugno del 1995 e non il 10 novembre del 1998 in Ecuador come invece appare nei documenti trasmessi alla Fifa”.

Foto: Sito Nazionale Cile