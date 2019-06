Ciciretti, parla l’agente: “Stagione sfortunata, ma il Napoli lo ritiene importante”

Una stagione fatta di alti e bassi, ma Amato Ciciretti dopo aver ritrovato la continuità con la maglia dell’Ascoli non ha intenzione di rifermarsi. Di proprietà del Napoli fino al 2023, l’agente del giocatore romano ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “E’ stato sfortunato nella stagione scorsa, ad Ascoli ha giocato, ma solo dopo tanti mesi di inattività. Credo in lui e anche il Napoli lo ritiene importante”. Il prestito in serie B è terminato, il Napoli lo aspetta ma per restare deve convincere Ancelotti.

Foto: Napoli Calcio Live