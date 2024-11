Cicinho: “Heinze disse a Totti che non era adatto a fare il capitano, da lì non giocò più”

In un’intervista rilasciata ad Arena SBT, l’ex giocatore della Roma, Cicinho ha raccontato un episodio che ha coinvolto l’ex difensore Gabriel Heinze e Francesco Totti.

“Heinze era un pazzo. Ricordo che una volta perdemmo contro l’Atalanta 1 a 0 in casa. Con quella, erano sette partite senza vittorie in campionato. Entrò il presidente Rosella Sensi negli spogliatoi ed era una furia. Ci disse che non c’era nemmeno un uomo in quella stanza. Eravamo tutti vagabondi. Insultò tutti. Ci mandò subito in ritiro a Trigoria fino alla prossima gara. Totti rimase seduto, impassibile, non disse una parola. Così si alzò di scatto Gabriel Heinze, il difensore argentino, e disse a Francesco: ‘E tu non dici nulla? Sei il capitano! Non hai sentito quello che ha detto il Presidente?’

Totti rispose: “Ragazzi il nostro stipendio ci arriva regolarmente, siamo noi che non stiamo rendendo come dovremmo… perché dovrei dire qualcosa al Presidente?’ Heinze lo guardò con disprezzo e disse: ‘Tu non sei adatto a fare il capitano! Bisogna sceglierne un altro!’ Totti allora si alzò di scatto e disse: ‘Ah si? Ecco la fascia! Dalla a De Rossi, dalla a chi vuoi tu!’ Da quel momento Gabriel Heinze non giocò più nemmeno una partita nella Roma”.

Foto: cicinho instagram