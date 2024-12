CICCONI, UN GOL ALLA ZIDANE FA SOGNARE LA CARRARESE

Autore di un gol alla Zidane nella sfida contro il Cosenza Manuel Cicconi ha portato i tre punti per la Carrarese, con una rete stratosferica. Dopo il match ha confessato di averci provato più volte in allenamento, ma non era mai riuscito a farlo cosi bene. Rete che non solo ha portato la vittoria ma porta i toscani più vicini alla zona play-off, ma sopratutto +7 sul Cosenza che lui ha commentato così: “Il +7 sul Cosenza è fondamentale. Queste partite non sono mai semplici, spesso si sbloccano con palle inattive. Oggi siamo stati bravi e fortunati. Stiamo facendo un buon cammino grazie a mister Calabro che ci tiene sempre sul pezzo. Il gol l’avevo già provato in allenamento ma non mi era mai venuto così bene. Era uno schema preparato”.

Manuel Cicconi è nato a Como il 27 giugno 1997, gioca come centrocampista o mezzala sinistra e in questa stagione ha collezionato 1425 minuti, vantando 16 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Secondo gol quest’anno e 4 assist, il che significa una partecipazione al gol ogni 237 minuti giocati, ovvero poco più di due partite e mezzo. Numeri da non sottovalutare per un centrocampista.

Cicconi nasce da calciatore proprio nella Primavera del Como e nel 2016 esordisce con la loro maglia tra i professionisti. Tre anni dopo viene venduto alla Virtus Entella, ma non riesce a lasciare il segno con solamente 15 presenze nel triennio 2019-2022. Allora due esperienze al prestito, prima il ritorno al Como e una al Renate. Nel 2022 viene ceduto a titolo definitivo alla Carrarese con cui ancora gioca e ha un contratto in scadenza alla fine della stagione 26-27. Per ora è orgoglioso di indossare la maglia della squadra toscana e lotta per restare in Serie B oppure chi lo sa… sogna la Serie A.

Foto: Instagram Cicconi