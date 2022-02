Ciao pres: ci lascia Zamparini, indimenticabile

Ci lascia Maurizio Zamparini, il presidente della competenza, della generosità e dell’imprevedibilità. Classe 1940, è morto in provincia di Ravenna per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo una peritonite. Palermo e Venezia gli devono tutto, straordinario il periodo in rosanero con Rino Foschi al suo fianco. Campioni scoperti o valorizzati, plusvalenze, risultati incredibili. A Palermo gente come Dybala, Cavani, Pastore, Toni. A Venezia intuizioni e grandi investimenti prima di decidere per il trasferimento in Sicilia. La scomparsa del Armando, suo figlio 23enne deceduto a Londra lo scorso ottobre per un’ischemia, lo aveva sconvolto, adesso potrà raggiungerlo e abbracciarlo. Di Zamparini, nel calcio, ce ne saranno sempre meno. Riposa in pace, indimenticabile pres. Alla famiglia le più affettuose condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

FOTO: Zimbio