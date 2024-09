Ciao Christian, ci hai lasciato all’improvviso e senza parole

Christian Argurio ci ha lasciato all’improvviso, a 52 anni, dopo un infarto che lo aveva colpito all’improvviso. Christian non soltanto era, è e sarà sempre un conoscitore del calcio come pochi, ma soprattutto un amico vero, leale, sincero. Affacciato sullo Stretto, dalla sua sponda messinese, ho avuto la fortuna e il piacere di frequentarlo quando eravamo entrambi giovanissimi. Lunghe telefonate, confronti, sospiri e riflessioni su una scelta da fare, il suo puntiglio, la sua spontaneità, una fratellanza consolidata. Negli ultimi tempi ci eravamo un po’ persi, ma quando hai un rapporto così forte e speciale non esistono mesi o anni in grado di cancellare un rapporto forte. Christian era un grande dirigente, il prediletto di Pietro Lo Monaco che non a caso lo aveva voluto a Novara. Team manager nella Messina Peloro, responsabile scouting a Udine, osservatore a Bari, la chiamata della Juventus giusto premio per una gavetta così accurata e in nome della meritocrazia. Poi l’Akragas e ancora il Messina, il tuo culto per il calcio croato dove sapevi tutto di tutti: ti facevo un nome di un ragazzino di 16 anni, magari per me nuovo, e in venti secondi mi indirizzavi come se all’improvviso avessi acceso un computer collegandomi con un mondo che nessuno conosceva quanto te. Ciao amico mio, mi hai lasciato e ci hai lasciato senza parole: il tempo che volerà via non spazzerà i ricordi indelebili di una fratellanza vera. Le più sentite condoglianze alla famiglia.

Foto: sito Novara calcio