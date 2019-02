Ciano e Pinamonti spaventano la Roma: Dzeko firma la beffa al 95′, Frosinone ko 2-3

La Roma, con non poca fatica, sbanca Frosinone per 2-3 e prosegue l’inseguimento al quarto posto. Ciano apre le marcature dopo cinque giri di lancette, alla mezz’ora Dzeko pareggia e un minuto dopo Pellegrini firma il sorpasso. Nella ripresa la Roma non la chiude e il neo entrato Pinamonti firma il 2-2. Quando sembrava tutto finito, ancora Edin Dzeko, su preziosa assistenza di un El Shaarawy in stato di grazia, deposita in rete il gol che vale la doppietta personale e il successo. I giallorossi di Di Francesco salgono a quota 44, a meno uno dal Milan. I ciociari di Baroni, sfortunati negli episodi quest’oggi, restano in penultima posizione con 16 punti.

Classifica: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Spal, Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Roma Twitter