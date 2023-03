Chupo-Moting: “Felice di poter aiutare il Bayern. Competizione agguerrita, ma è l’unico modo per vincere trofei”

Dopo il rinnovo di contratto fino al 2024, l’attaccante del Bayern Monaco, Eric Choupo-Moting ha così parlato ai canali ufficiali del club bavarese: “Sono super felice di rimanere e continuare a divertirmi con il club. Io e la mia famiglia ci troviamo a nostro agio a Monaco, il che è un punto molto importante per me. Ovviamente sono anche felice di poter aiutare la squadra. Mi trovo molto bene con i ragazzi, stiamo lavorando sodo per raggiungere i nostri obiettivi. La competizione è agguerrita, ma ci sta se vuoi essere tra i migliori. Questo è l’unico modo per vincere molti titoli e abbiamo ancora molto da fare”.

Foto: Instagram Bayern Monaco