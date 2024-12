Chukwueze(doppietta)-Reijnders-Leao-Calabria-Abraham, il Milan ne fa sei al Sassuolo. E vola ai quarti di Coppa Italia

I rossoneri aprono le marcature con Samuel Chukwueze che, innescato da Reijnders, prima centra il palo e poi ribatte in rete. Dopo aver fornito l’assist per sbloccare la gara, Reijnders trova anche la via del gol con una bella conclusione al limite dell’area che non lascia scampo a Satalino. Al 21′ arriva anche la doppietta personale di Chukwueze che sfrutta al meglio l’assist di Abraham. Al 23′ c’è spazio anche per la rete di Rafael Leao per il poker Milan nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il Milan continua a dilagare e lo fa con Calabria. Al 59′ arriva la rete dell’orgoglio del Sassuolo con Mulattieri, ma al 62′ arriva, immediatamente, la rete del 6-1 firmata da Abraham.

Foto: Milan Instagram