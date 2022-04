CHUKWUEZE, UN GOL PER LA STORIA

Il Villarreal torna in una semifinale di Champions League dopo 16 anni. Era il 2006, infatti, quando “il sottomarino giallo” approdò alla semifinale di Champions, dopo aver eliminato l’Inter ai quarti di finale. Una semifinale che vide gli spagnoli uscire di scena, poi, contro l’Arsenal, su cui pesò un rigore fallito da Riquelme.

Altra storia. Storia che ha provato a riscrivere ora la compagine di Emery, che torna nel penultimo atto della massima competizione europea. Dopo aver preso lo scalpo della Juve, all’Allianz Stadium, il Villarreal è uscito indenne da un’altra Allianz, l’Arena del Bayern.

Un 1-1 che è già storia per gli spagnoli. E a scrivere questa storia, è stato, tra gli altri, Samuel Chukwueze.

Il centrocampista, con un sinistro in controbalzo all’87’, ha insaccato la rete qualificazione dei suoi, gelando i favoriti del Bayern Monaco. Un gol pesantissimo, quello del classe 1999 nigeriano.

Cresciuto nella Diamond Football Academy, in Nigeria, il 5 settembre 2017, a soli 18 anni, viene acquistato dal Villarreal, che lo inserisce subito nel proprio settore giovanile. Il 20 settembre 2018 ha esordito in prima squadra, nella partita di Europa League pareggiata per 2-2 contro i Rangers.

Il giocatore impressiona il suo tecnico, che lo promuove in pianta stabile in prima squadra. Gioca come ala offensiva, attaccante esterno, riuscendo ad avere una media realizzativa di 4-5 gol a stagione. E’ mancino di piede, potente e bravo a saltare gli avversari in progressione e viene spesso impiegato sulla fascia destra, per poi farlo accentrare e calciare con il sinistro. Per questa caratteristica viene soprannominato in Spagna, il Robben nigeriano.

E’ anche uno dei pilastri della sua Nazionale. Ha iniziato con la nazionale under-17 nigeriana, con cui ha ha vinto il Mondiale di categoria del 2015. Il 20 novembre 2018 ha debuttato con la nazionale maggiore della Nigeria, nella partita amichevole pareggiata per 0-0 contro l’Uganda.

Ha totalizzato 23 presenze, con 4 gol in Nazionale, con cui ha partecipato a due edizioni della Coppa d’Africa, arrivando terzo nell’edizione del 2019. Non parteciperà ai Mondiali, visto che la Nigeria è stata eliminata nei playoff, scatenando una violenta reazione dei tifosi, qualche settimana fa.

Con il Villarreal, invece, il giovane Samuel Chukwueze, si sta prendendo tante soddisfazioni.

Prima la coppa Uefa vinta la scorsa stagione, ai rigori con lo United. In Supercoppa Europa, con il Chelsea, invece, proprio i rigori saranno decisivi nella sconfitta per il Sottomarino giallo.

La rete al Bayern è certamente il gol più importante della sua carriera, un gol che lancia il Villarreal nella storia, nella speranza di superare l’ostacolo semifinale, lì dove si fermò la corsa nel 2006. Ma non sarà facile.

