Chukwueze: “Sono qui per vincere, voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan”

Samuel Chukwueze ha svolto oggi la sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan. Sul motivo che lo ha spinto a scegliere i rossoneri: “Non so venuto qua per mangiare o guadagnare soldi. Sono qua per vincere dei trofei e scrivere il mio nome nella storia del Milan. Non posso venire qui e non vincere niente”. Sui suoi nuovi compagni e su Pioli: “Ho avuto ottime sensazioni sin dal primo momento in cui li ho visti. Sono fantastici. Ha stretto molto con Adli. Okafor mi sta vicino, anche Leao quando vuole ballare. Pioli mi ha chiamato dicendomi ‘Voglio che tu faccia parte del progetto’. I nuovi devono adattarsi, ma col tempo vinceremo il campionato. Giocare a San Siro non mi preoccupa”. Sul campionato: “Non vedo l’ora che inizi. Sono qui per vincerlo, siamo pronti a battere tutti”. Su Osimhen: “È il mio migliore amico. Mi ha detto che avrei fatto bene in Italia. È un giocatore fantastico”.

Foto: sito Milan