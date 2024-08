Chukwueze: “Ora mi sento un giocatore nuovo. Sogno Osimhen al Milan”

Samuel Chukwueze ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione sulla sua esperienza rossonera fino ad oggi. Cosa non ha funzionato con Pioli? “Sono arrivato tardi, a fine luglio, era un po’ difficile convincerlo, chi giocava nella mia posizione segnava. Tutti siamo umani, anche io volevo giocare, ma gli allenatori sono prudenti, è normale. Ho avuto un buon rapporto con Pioli, è un uomo fantastico e un bravo allenatore ma è questo il calcio”. Sulla nuova stagione e su Fonseca: “Il mister mi dà fiducia. Ora devo dimostrare che sono da Milan. Penso sia il mio momento. Fonseca mi ha detto solo una cosa: ‘Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal’. E io: ‘Ok, no problem’. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo. Obiettivo personale? Voglio battere il mio record di sei gol in campionato”. Poi l’attaccante del Milan si è lasciato sfuggire un piccolo desiderio, parlando del suo connazionale Osimhen: “Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?’. E lui: ‘Samuel, sai che è difficile…”.

Foto: Sito Milan