Chukwueze: “Non me ne vado dal Milan, devo mostrare il mio potenziale”

Samuel Chukwueze non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Il calciatore ha parlato dal ritiro della Nigeria confermando la propria volontà di rimanere in rossonero. “Non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova. Mi hanno preso per una cifra importante. Lasciare il Milan vorrebbe dire che mi sto allontanando dalle mie responsabilità. Devo solo concentrarmi e lavorare sodo. Il Milan è un grande club, quindi devo mostrare il mio potenziale. Se non ci avessi voluto giocare non avrei firmato per il club rossonero”

Foto: sito Milan