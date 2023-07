Chukwueze: “Non ci ho pensato due volte ad accettare il Milan. Sorpreso dall’affetto dei tifosi”

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. L’ala nigeriana ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con il club rossonero e ha scelto di indossare la maglia numero 21. L’attaccante nigeriano ha tenuto anche la prima intervista ai canali ufficiali del club, mostrandosi entusiasta per la nuova avventura in Italia e rivelando di essere stato sommerso di messaggi pieni d’affetto dai tifosi: “Quando ho saputo che il Milan voleva acquistarmi ero veramente nervoso. Poi ho visto i tifosi italiani del Milan che mi mandavano messaggi dicendomi di venire qui. La prima impressione è arrivata dai tifosi, è anche per loro che sono qui. Il modo in cui continuavano a mandarmi messaggi e taggarmi dicendomi di venire qui è stato fantastico, penso che i tifosi siano fantastici. Questo è stato ciò che mi ha fatto venire qui. Quando me l’hanno detto mi sembrava uno scherzo. Poi quando hanno mandato la bozza del contratto ho pensato “ok, vediamo un po’ com’è”. Non ci ho pensato due o tre volte, ho detto “ok, devo fare questo passo e andare al Milan”.

Poi è tornato a parlare dell’esperienza al Villarreal: “In sei anni impari tanto. Ogni anno e ogni occasione sono il momento per imparare e migliorare. In Spagna ho imparato così tanto e mi sono abituato al calcio europeo. Penso che fare questo tipo di progressi sia la cosa più importante per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare a giocare qui, penso che posso crescere ancora di più. Non vedo l’ora di sentire i cori dei tifosi. Questa è la cosa che sto aspettando di più”. E sul connazionale Osimhen: “L’ultima volta che l’ho sentito mi aveva detto “Samuel, il Milan è un bel club, il migliore. Non esitare a firmare con loro. Gli ho chiesto cosa provasse a giocare contro di loro e mi ha detto che i tifosi sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Gli ho risposto “Spero che tu sappia che ti batterò” e lui ha risposto “vedremo”. Ha giocato un ruolo importante per farmi venire al Milan, mi ha detto che dovevo venire in Italia”.

Spazio anche ai nuovi compagni di squadra: “Non vedo l’ora di incontrarli di persona. Credo siano persone fantastiche, li ho visti giocare e non vedo l’ora di giocare con loro”. E sugli altri nuovi acquisti: “Vedendoli giocare nelle coppe europee mi hanno fatto un’ottima impressione, penso che possano aiutare molto la squadra. Acquistarli è stata una cosa importante per il club”.

Infine, sugli idoli in rossonero: “Quando ero ragazzo amavo Kakà. Quel gol in Champions League contro il Manchester United, quando i due difensori si sono scontrati e lui ha colpito la palla di testa è stato incredibile. Penso che lui sia il mio giocatore del Milan preferito, era veramente fantastico. Ho giocato con Bacca, lui ha giocato sia al Milan che con il Villarreal e così l’ho chiamato per chiedergli del club. Mi ha risposto che era fantastico. Avevo tante domande perché amo davvero il Milan e credo che sia una squadra stupenda.

Foto: sito Milan