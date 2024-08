Chukwueze: “Ibra è molto severo. Con Pulisic e Leao siamo perfetti”

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Chukwueze ha parlato del suo rapporto con Ibrahimovic: “Ibra è durissimo, mamma mia. Però un bravo ragazzo: è sempre diretto. Mi dice: ‘Chuk, ci aspettavamo che segnassi…’. E poi, quando segno: ‘Ah, finalmente, ma dovevi segnarne due. La prossima volta non scherzare davanti alla porta’. Lui è un grande motivatore”. Poi sul terzetto con Pulisic e Leao: “Come funziona la squadra con Pulisic da 10? Ah, per me è perfetta. Rafa è veloce, Pulisic dribbla e segna, io posso fare uno-due. Se raddoppiano Rafa, poi devono marcare noi”. Una battuta su chi sia più veloce tra lui e Leao: “Chi è più veloce tra me e Rafa? Senza palla, lui. Con la palla, io. Leao è uno dei top 3 della Ae tra gli altri due c’è il mio amico Osimhen, che spero resti in Italia”. Chukwueze ha parlato anche di Morata e Camarda: “Morata? Forte. Attacca lo spazio, fa assist, lavora duro e conosce la A più di me. Per noi esterni, è perfetto. Camarda? Per me è speciale. E’ giovane, è forte ma deve continuare a lavorare, dimenticare l’hype e spingere forte. E’ molto intelligente, se continuerà a lavorare diventerà uno dei migliori attaccanti al mondo, credetemi”.

