Chukwueze: “Ho scelto il Milan per Pioli e per i tifosi”

Tre spezzoni a gara in corso al posto di Pulisic nelle tre vittorie del Milan, Samuel Chukwueze racconta il suo ambientamento in Italia al portale Football Fans Tribe: “Pioli mi ha chiamato per convincermi a venire in rossonero con i tifosi che mi hanno riempito di messaggi ‘Milan, Milan, Milan’. Questo affetto mi ha fatto decidere subito ma devo imparare l’italiano in fretta come vuole il Mister. Osimhen? Mi ha detto di venire in Serie A e che il Milan è un ottimo club“.

Foto: Sito Milan