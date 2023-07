Chukwueze, affare mai in pericolo. Il Milan non vede l’ora

Il Milan si prepara ad abbracciare Samuel Chukwueze, l’operazione che ha curato nei dettagli. E ora i rossoneri si apprestano a tagliare il traguardo, con il prevedibile arrivo dell’ormai ex esterno del Villarreal per le visite. I documenti sono quasi pronti, la cifra sarà quasi sicuramente sotto i 30 milioni (bonus compresi), il Milan ha lavorato sensibilmente per abbassare l’iniziale richiesta degli spagnoli. Chukwueze si era promesso al Milan, voci incontrollate su inserimenti di altri club nella giornata di ieri erano prive di fondamento. E chiariamo un altro concetto: Gabbia è sempre stata un’operazione a parte, anche se avevano parlato di contropartita. Gabbia andrà al Villarreal in prestito, ma senza alcun tipo di coinvolgimento nell’operazione Chukwueze.

Foto: Instagram personale