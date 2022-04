Chukwuani, visite e firma fino al 2027 per il Verona. Sarà ufficiale a giugno

Il Verona ha concluso un colpo in prospettiva. Si tratta di Tochi Phil Chukwuani, che quest’oggi ha effettuato le visite mediche e ha firmato n contratto fino al 2027 con l’Hellas.

Nato da genitori nigeriani il 24 marzo 2003 a Hvidovre, cittadina alle porte di Copenaghen, in Danimarca, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Nordsjaelland, dove è arrivato a totalizzare 49 partite e 8 reti tra Under 19 e Reserveligaen, campionato in cui militano le seconde squadre dei maggiori Club danesi.

A soli 16 anni è risultato il sesto più giovane esordiente nella Superligaen danese, nel 2019, quando ha debuttato in Prima Squadra, nella sfida di campionato vinta dal Nordsjaelland per 2-1 contro l’Aalborg. Pochi giorni dopo è arrivato anche l’esordio da titolare.

Dal 2019 al 2021 ha totalizzato col Nordsjaelland 36 presenze complessive, di cui 13 da titolare, impreziosite da 3 reti e 1 assist-gol.

Ha inoltre militato nelle selezioni giovanili della Nazionale danese, sino ad arrivare all’Under 20. Trenta le partite disputate con la maglia della Danimarca, di cui 6 (con 2 gol) con l’Under 16, 15 con l’Under 17, 8 (con 3 gol) con l’Under 19 e una con l’Under 20.