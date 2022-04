Christillin: “Mai discusso di un’esclusione dell’Iran dal Mondiale. Il ripescaggio dell’Italia è utopia”

Evelina Christillin, uno dei membri europei della FIFA, in una intervista rilasciata a Radio Rai 1, ha allontanato la possibilità che l’Iran venga escluso dai Mondiali in Qatar, a causa della decisione di non far entrare duemila donne, con regolare biglietto, allo stadio per la sfida contro il Libano. Di seguito, le voci di una clamorosa ammissione dell’Italia, che si erano rincorse ieri sera, sono pura utopia.

Queste le sue parole: “Mercoledì in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica. L’Italia? Togliamoci dalla testa che possa andare ai Mondiali, è impossibile, la sola idea che venga ripescata è utopia”.