Christillin: “Con Thiago Motta vedremo una Juve offensiva. Mercato? Mi piacerebbe Koopmeiners”

Evelina Christillin, membro UEFA, tifosa bianconera, ha parlato dell’arrivo di Thiago Motta come allenatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Sono molto felice che sia arrivato un allenatore giovane e capace di mettere in campo squadre dal gioco potente e aggressivo. Quella di Thiago Motta sarà una Juventus d’attacco, con una linea verde di giovani giocatori che sono già qualcosa in più che delle semplici promesse. I prossimi impegni di Champions League e di Fifa Club World Cup, oltre al campionato italiano, saranno affrontati con il coraggio e la classe necessari, da grande squadra come la Juve è da 127 anni”.

Che mercato vorrebbe che facesse la Juventus? “Il mio incedibile è Yildiz, la new entry che più vorrei è invece Koopmeiners”.

Foto: sito Christillin