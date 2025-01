Christensen verso l’addio: il Barcellona strizza l’occhio alla cessione

Non di certo una stagione fortunata, fino a questo momento, per Andreas Christensen. Il danese, infatti, ha collezionato solamente 26′ di gioco in campionato a causa di un problema al tendinopatia al tendine d’Achille sinistro che lo ha costretto a rimanere ai box per un lungo periodo di tempo. Adesso è rientrato, ma il difensore centrale è in fondo alle gerarchie. Araujo, infatti, è pronto a prendere il posto di Inigo Martinez al fianco di Cubarsì, mentre a centrocampo il duo che dà certezze è Casadò–Pedri. Insomma poche possibilità per il classe ’96 che, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, starebbe pensando di lasciare il Barcellona alla fine della stagione. Ciò potrebbe anche rappresentare un’ottima soluzione di guadagno per i blaugrana che, avendolo preso a parametro zero, andrebbero a mettere in cassaforte un piccolo bottino. L’ex Chelsea, infatti, mantiente la sua buona reputazione in Premier League che potrebbe essere la sua prossima meta in estate.

FOTO: Instagram Christensen