Christensen vede la luce in fondo al tunnel: pronto alla convocazione per Getafe-Barcellona

L’ultima partita di Andreas Christensen in maglia blaugrana, risale al 17 agosto in una sfida contro il Valencia al Mestalla, la prima di campionato. Poi l’infortunio al tendine d’Achille, che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutta la stagione. Secondo Mundo Deportivo, il centrale questa mattina si è allenato con la squadra, ed è pronto ad una convocazione per la sfida contro il Getafe. Chiaramente una maglia da titolare è una possibilità ancora molto remota, anche per via dell’ottimo rendimento degli altri difensori, ma il percorso riabilitativo è ormai alle spalle, e il danese potrà tornare presto a pieno regime.

Foto: Instagram Christensen