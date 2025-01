Christensen si ferma ancora: il comunicato del Barcellona

Una stagione da dimenticare per Andreas Christensen. Il difensore danese infatti, dopo esser tornato tra i convoncati per il match con il Getafe, è stato costretto a fermarsi nuovamente. A dare la comunicazione di ciò è stato il Barcellona tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Questo quanto riportato: “Il gicoatore della prima squadra Andreas Christensen ha subito un infortunio al polpaccio destro nella sessione di allenamento di lunedì. Il difensore sarà fuori per circa tre settimane. Il danese ha fatto una sola apparizione in questa stagione, nella partita di apertura della stagione in campionato contro il Valencia. Dopo quella partita a Christensen è stato siagnostico un problema al tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Il difensore centrale ha collezionato complessivamente 75 presenze con il Barcellona, segnando quattro gol”.

FOTO: Instagram Christensen