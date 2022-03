Il Barcellona sarebbe vicino a chiudere un importante colpo per la difesa. Si tratta di Andreas Christensen. Come riporta il giornalista Gerard Romero nel suo canale Twitch Jijantes FC, il difensore in scadenza di contratto col Chelsea al 30 giugno, già lunedì scorso avrebbe infatti svolto le visite mediche coi blaugrana e quindi firmerà con i catalani per la prossima stagione.

Foto: Twitter Chelsea