Christensen saluta il Chelsea: “Sono arrivato che ero un ragazzino. Dopo 10 anni, però, voglio una nuova sfida”

Andreas Christensen, difensore danese classe 1996, ha salutato il Chelsea, club con cui ha giocato per ben 10 anni, e che lascerà il prossimo 30 giugno, alla scadenza del contratto per firmare con il Barcellona.

Christensen ha così scritto sui canali social: “Ero un ragazzino al Chelsea con tutte le speranze e le paure di un giocatore che inizia la sua carriera, sono grato a tutto il club per aver realizzato il mio sogno. Dopo aver trascorso dieci anni fantastici in questo club, ho sentito che ora era il momento giusto per un nuovo inizio per me e la mia famiglia. Mentalmente gli ultimi mesi sono stati duri perché non è stata una decisione facile lasciare questo club e i tifosi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Christensen (@andreaschristensen3)

Foto: Twitter Chelsea