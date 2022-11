Christensen: “Giroud è uno dei migliori numeri 9 al mondo. In area è fenomenale”

Andreas Christensen, difensore del Barcellona e della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Francia, e ha parlato così di Olivier Giroud: “Direi che Olivier è uno dei migliori al mondo per essere un attaccante. È così forte e ha il miglior primo tocco che abbia mai visto tra chiunque abbia giocato. Come dice anche Morten, è incredibilmente forte in area sui cross, dove porta molta fisicità. Non ha molta velocità, ma è super forte e davvero bravo nel gioco aereo”.

Foto: twitter Barcellona