Christensen: “Giornata indimenticabile, spero di condividere con voi tifosi tanti successi”

Oliver Christensen, nuovo portiere della Fiorentina, ha pubblicato un messaggio tramite il suo profilo Instagram: “Ciao tifosi viola. Sono molto felice di aver firmato per questo fantastico club, la Fiorentina, spero di poter condividere tanti successi. Per me e la mia famiglia oggi è stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti, ci vediamo presto al Franchi!”.

Foto: Sito Fiorentina