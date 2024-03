Christensen: “Futuro altrove? Non mi vedo da nessuna parte dopo l’estate, se non qui a Barcellona”

Andreas Christensen, difensore del Barcellona, ha concesso un’intervista a TV2 in cui ha fatto chiarezza sul suo prossimo futuro e sulle voci di mercato che lo vorrebbero sul piede di partenza in vista della prossima estate: “Non vado da nessuna parte. Quando sono arrivato, sapevo in cosa mi sarei cacciato e sono ancora incredibilmente felice. Non mi vedo da nessuna parte se non qui dopo l’estate.”

Come si trova a giocare a centrocampo? È un ruolo in cui riesce a esprimersi al meglio?

“È passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato in questa posizione (centrocampista, ndr) e ovviamente devo abituarmi a molte cose. Ma in realtà mi diverto.”

Xavi ha già annunciato il suo addio a fine anno. È d’accordo con la sua decisione oppure pensa che avrebbe potuto dare ancora molto al Barcellona?

“Che io sia d’accordo o meno, devo accettarlo. Penso che come squadra abbiamo saputo lasciare da parte la questione, perché abbiamo altre cose da correggere, come il nostro gioco.”

Foto: Twitter F.C. Barcellona