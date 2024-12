Christensen: “Devi prenderti cura del tuo corpo quando ne ha bisogno, avrei dovuto farlo prima”

Andreas Christensen, difensore del Barcellona, fuori dal campo dal 24 agosto a causa di un infortunio al tendine d’Achille sinistro, che lo ha portato recentemente a sottoporsi a un intervento chirurgico. In un’intervista a TV 2 Sport, ha raccontato come sta affrontando questo periodo di recupero:

“Sono tornato in campo e questo è il primo passo. Poi devo sentirmi a mio agio, ma mi sento bene e vedo che finalmente siamo sulla strada giusta. Non ricordo affatto l’ultima volta che ho giocato senza dolori. Direi che mi sono trovato molto bene solo nella mia prima stagione a Barcellona, cioè nel 2022/23. Sono arrabbiato con me stesso: forse avrei dovuto ascoltare il mio corpo prima e operarmi prima, ma d’altra parte noi vogliamo sempre giocare. Ho imparato che devi prenderti cura del tuo corpo quando ne ha bisogno, avrei dovuto farlo prima, nella scorsa stagione. Penso che tutti sappiano che gioco con dolore da un po”.

Sul nuovo corso del Barcellona: “Sono felice per la squadra perché sta vincendo, ma ovviamente vorrei farne parte. Li guardo da casa mentre vorrei solo essere in campo, quindi è dura. Le giornate sono più lunghe perché non sto facendo quello che vorrei veramente fare”.

