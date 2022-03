Dalla Spagna: Christensen ad un passo dal Barcellona, definita la durata del contratto

Con l’ex stella della squadra Xavi in panchina, il Barcellona sembra aver trovato la giusta continuità dopo un avvio di stagione complicato: grazie anche ai numerosi giovani ormai pienamente nel giro della prima squadra, la formazione catalana sembra star gettando le basi per costruire un periodo più roseo rispetto alle difficoltà del recente passato. Anche per questo, la dirigenza blaugrana lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: stando a quanto riportato da Sport, in difesa sarebbe ad un passo il centrale danese Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Secondo l’edizione online del quotidiano spagnolo il giocatore avrebbe già dato il via libera al suo trasferimento al Barcellona, squadra che l’aveva messo nel mirino già due stagioni fa. L’accordo prevedrebbe la firma di un contratto quadriennale.

Foto: Twitter Chelsea