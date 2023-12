CHRIS WOOD, IL NEOZELANDESE COL VIZIO DELLA TRIPLETTA

In virtù dei tre gol rifilati ieri pomeriggio al Newcastle, che hanno permesso al Nottingham Forest di sbarazzarsi dei Magpies, Chris Wood aggiorna il suo personale score, salendo a due triplette in carriera in Premier League, unico giocatore neozelandese della storia a riuscirci. Classe 1991, è capitano e primatista di gol con la nazionale neozelandese. Rappresenta la nazionale neozelandese da quando militava nell’Under-17. Con la convocazione al Mondiale in Sudafrica del 2010, risultava il più giovane tra i convocati avendo appena 18 anni. L’anno della consacrazione arriva nel 2016 con la vittoria della Coppa d’Oceania battendo la Papua Nuova Guinea ai calci di rigore, e nel 2021 partecipa ai Giochi Olimpici di Tokyo, facendo accedere per la prima volta nella storia la Nuova Zelanda ai quarti di finale. Grazie agli oltre 190 centimetri di altezza, è una punta centrale molto fisica e dominante nel gioco aereo, abile nel difendere il pallone e di colpire a rete. Destro naturale, negli anni ha affinato la tecnica del sinistro diventando molto completo sotto porta. Su 29 rigori calciati in carriera ne ha sbagliati solo tre, un numero da grande attaccante. Muove i primi passi nel calcio professionistico firmando per il Cambridge FC (squadra di seconda divisione neozelandese) e, dopo una sola stagione, nel 2007, passa agli Hamilton Wanderers, realizzando la cifra di 40 gol in sole 34 partite. Il momento del grande salto sembra essere arrivato: firma con il Manchester City ma in seguito ad un problema al ginocchio riscontrato nelle visite mediche, viene nuovamente ceduto ad una squadra neozelandese, dove sfortunatamente riporta la frattura del menisco. L’anno seguente riesce a firmare per il West Bromwich il suo primo contratto da professionista, diventando il quinto giocatore neozelandese della storia a giocare in Premier League. Da qui hanno inizio quattro anni di prestiti in varie squadre inglesi: passa per il Brighton, che allora militava nella Football One League (terza divisione inglese), aiutandolo a conquistare il campionato. In seguito va a giocare al Birmingham City, dove segnerà contro il Millwall la sua prima tripletta nel campionato inglese cadetto. Molto brevi le successive due esperienze: al Bristol City segna tre gol in tre differenti vittorie mentre al Millwall segna una tripletta (3-3 contro il Birmingham) e due doppiette contro Brighton e Huddersfield Town. Nel 2013 è il Leicester City ad acquistarlo e con le Foxes vincerà il campionato di seconda divisione inglese realizzando 21 goal. Tra il 2015 e il 2017 gioca per il Leeds United. Viene subito notato dal Burnley che versa nelle tasche dei Whites 18 milioni di euro: qui arriverà la sua seconda tripletta in carriera, nella vittoria per 4-0 contro il Wolverhampton, la prima in Premier League. Dopo 4 stagioni viene ceduto a titolo definitivo al Newcastle United per 30 milioni di euro. Non appena un anno dopo, viene nuovamente girato in prestito al Nottingham Forest, squadra che lo riscatterà a fine anno. Ed è proprio qui che sembra chiudersi il cerchio: ieri pomeriggio, contro il Newcastle, nel consueto ‘Boxing Day’, realizza la sua prima tripletta con i Forest, proprio contro la sua ex squadra.

Foto: Instagram Chris Wood