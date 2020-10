Chris Smalling è arrivato a Roma. Il video

Chris Smalling è appena sbarcato a Roma all’aeroporto di Ciampino per la sua seconda avventura in giallorosso. Una trattativa lunghissima, durata mesi, poi lo sblocco all’ultimo istante ieri sera, prima del giallo, di alcuni documenti non allegati e la risoluzione arrivata in serata.

Il giocatore è stato accolto da un nutrito numero di tifosi che lo hanno acclamato. Il difensore inglese è uscito dal gate ringraziando i tifosi per la calorosa accoglienza e indossando già la tuta della Roma.