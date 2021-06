Choupo-Moting dopo il rinnovo: “Voglio continuare ad avere successo con il Bayern”

Eric Maxim Choupo-Moting, subito dopo il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club bavarese: “Sono orgoglioso di essere qui. L’FC Bayern è un club molto speciale, il club numero uno in Germania e anche uno dei migliori club al mondo. Il mio primo anno qui è stato fantastico: in campo, ma anche fuori dal campo ci siamo divertiti molto insieme. Voglio continuare ad avere successo con la squadra, mi piacerebbe arrivare alla finale di Coppa DFB a Berlino e vincere idealmente la Champions League”. L’attaccante resterà per altri due anni fino al 2023: “Non vedo l’ora di conoscere meglio Monaco, di sentirmi ancora più a mio agio qui, perché Monaco è una bella città“.

FOTO: Twitter Bayern