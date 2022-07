Choc in Premier League, arrestato per stupro un giocatore di fama internazionale

Un giocatore di una squadra di Premier League di livello internazionale è stato arrestato a Londra con l’accusa di stupro. La notizia choc è stata riportata dal Telegraph. Il nome del calciatore non è stato rivelato per ragioni legali, tuttavia si sa che non ha ancora compiuto 30 anni. L’uomo si trova ora sotto custodia per essere interrogato per il presunto atto di violenza, avvenuto lo scorso mese, dopo di che è stata presentata denuncia dalla vittima e partite le indagini che in giornata hanno portato all’arresto dell’uomo.

Il calciatore è molto conosciuto e dovrebbe essere impegnato anche nei Mondiali in Qatar di novembre.

Foto: Logo Premier